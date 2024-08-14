Алиев: Наши успехи на Олимпийских играх показывают, что Азербайджан – сильная спортивная держава

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Олимпийские игры – это соревнование, которое занимает особое место среди всех других спортивных соревнований. Это спортивный праздник, который проводится раз в четыре года, и, конечно, каждый спортсмен, каждая страна особо готовятся к этим Играм.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на летних Олимпийских играх в Париже, и их тренеров.

«Наши успехи на Олимпийских играх и в предыдущие годы, и на последних Играх показывают, что Азербайджан – сильная спортивная держава. Не случайно, что на этих Играх мы вошли в число 30 сильнейших стран мира. Считаю, что 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали – это очень хороший результат», – отметил глава государства.

Как отметил президент, Олимпийские игры в Париже еще раз показали, что спорт в Азербайджане последовательно развивается.

Напомнив, что наши спортсмены завоевали медали в пяти видах спорта – дзюдо, боксе, таэквондо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, глава государства подчеркнул: «Это показывает, что в Азербайджане развиваются многие виды спорта».