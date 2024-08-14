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Украина ввела в бой на Донбассе более 30 собак-роботов

Украина ввела в бой на Донбассе более 30 собак-роботов

Украина задействовала в боях на Донбассе более 30 собак-роботов BAD.2 от британской компании Brit Alliance, сообщает BILD. Эти компактные и маневренные дроны на четырёх лапах, управляемые оператором, помогают разведке добираться до труднодоступных мест, таких как здания или российские окопы. Оснащённые видеокамерами, робопсы выявляют мины-ловушки и передвижения противника, снижая риск для украинских солдат.

Глава Brit Alliance Кайл Торберн рассказал, что решение использовать роботов было принято из-за частых потерь на фронте от вражеских дронов. Благодаря противотепловому камуфляжу от немецкой фирмы Concamo, робопсы практически невидимы на поле боя и могут действовать до пяти часов на расстоянии до 3,5 км от оператора. Их стоимость варьируется от 4000 до 8000 евро. Первые испытания робопсов прошли бойцы 28-й бригады ВСУ.

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