Индия провела первое летное испытание планирующей авиабомбы большой дальности

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Индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела первое летное испытание планирующей бомбы большой дальности полета, созданной в республике. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«DRDO успешно провела первое летное испытание планирующей бомбы большой дальности Gaurav с истребителя Су-30МКИ индийских ВВС. Испытание проводилось у побережья штата Одиша», – сказано в заявлении.

Как указали в Минобороны, во время летных испытаний «планирующая бомба с высокой точностью поразила цель», установленную на острове Абдул Калам. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал это достижение «важной вехой в усилиях страны по разработке собственных оборонных технологий для дальнейшего укрепления потенциала вооруженных сил».

Как пояснили в индийском оборонном ведомстве, Gaurav – «это планирующая бомба весом 1 тыс. кг, запускаемая с воздуха, способная поражать цели на большом расстоянии. После запуска планирующая бомба направляется к цели с использованием высокоточной гибридной навигационной схемы с комбинацией данных INS и GPS». «Gaurav была спроектирована и разработана собственными силами исследовательского центра Imarat (RCI) в Хайдарабаде», – подчеркнули в ведомстве.

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ в Индии производится по российской лицензии госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited. Он формирует основу индийской фронтовой авиации. Как сообщал в интервью ТАСС посол России в Нью-Дели Денис Алипов, в южноазиатской республике уже произвели 300 самолетов Су-30МКИ.