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Минобороны России сделало заявление о ситуации в Курской области

Минобороны России сделало заявление о ситуации в Курской области

Министерство обороны России сообщило о пресечении попыток мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области и нанесении ударов по украинским резервам в Сумской области.

По данным ведомства, российские подразделения при поддержке авиации, беспилотников и артиллерии отразили прорывы бронетехники ВСУ в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук и Алексеевский. Также были поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

Кроме того, российские военные заявили об отражении атаки 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки, уничтожив до пятнадцати военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Удары также были нанесены по живой силе и технике украинских подразделений в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

Украинская сторона пока не комментировала сообщения о боевых действиях в районе Мартыновки.

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