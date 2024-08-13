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Трамп о разговоре с Путиным об Украине

Трамп о разговоре с Путиным об Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным предупреждал его не начинать военные действия против Украины, подчеркнув, что ответные меры будут неизбежны. Трамп отметил, что он ладил с Путиным и надеется восстановить эти отношения.

«Я сказал Владимиру Путину: «Не делай этого. Ты не можешь это сделать, Владимир». Наступят плохие дни. Не делай этого». Я сказал ему, что я сделаю в ответ на его действия. Он сказал: «Это невозможно». Я сказал: «Еще как возможно». Это был наш последний разговор. Он бы никогда этого не сделал. Я ладил с ним. Я надеюсь и сейчас с ним поладить. Это будет очень хорошо. Я ладил и с Ким Чен Ыном», — сказал Трамп в интервью владельцу X Илону Маску.

 

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