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В США предложили Украине нанять для истребителей F-16 пилотов-пенсионеров

В США предложили Украине нанять для истребителей F-16 пилотов-пенсионеров

Власти Украины могут найти пилотов для истребителей F-16 среди отставных западных военных, в том числе из США, считает американский сенатор Линдси Грэм, передает «Страна.ua».

По его словам, наемники могут использоваться до тех пор пока украинские летчики проходят обучение.

«Пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, может нанять Украина. Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов. Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение», — пояснил Грэм, выступая с речью в ходе своего визита в Киев.

Он добавил, что собирается обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом. Грэм подчеркнул, что попросит главу Белого дома закрыть вопрос по пилотам на пенсии для Украины до окончания его полномочий.

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