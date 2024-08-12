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Азербайджан и Турция обсудили военно-техническое сотрудничество (фото)

Азербайджан и Турция обсудили военно-техническое сотрудничество (фото)

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военно-технической сфере.

Об этом сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

Было отмечено, что министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев встретился с находящейся в стране с рабочим визитом делегацией во главе с председателем Комитета оборонной промышленности Турции Халуком Гергюном.

В ходе встречи В.Мустафаев отметил, что сотрудничество между странами в области оборонной промышленности развивается по восходящей.

На встрече в расширенном составе, в которой также приняли участие руководители компаний TUSAŞ, ASFAT, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, Makina ve Kimya Endüstri, REPKON Grup, ASELSAN, было отмечено, что двустороннее сотрудничество в области оборонной промышленности будет успешно продолжено для установления более эффективных отношений между Азербайджаном и Турцией в будущем.

В.Мустафаев проинформировал гостей об инновациях в области современной оборонной промышленности Азербайджана, достигнутых результатах и планах на будущее. Х.Гергюн отметил важность совместной деятельности, направленной на дальнейшее развитие оборонной промышленности Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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