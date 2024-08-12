Великобритания, Франция и Германия просят Иран воздержаться от атак на Израиль

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Великобритания, Франция и Германия призвали Иран и его союзников воздержаться от нападений на Израиль, которые еще больше обострят напряженность и поставят под угрозу шансы на прекращение огня и освобождение заложников, говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном в понедельник британским правительством, сообщает Reuters.

Страны заявили, что боевые действия должны прекратиться немедленно, и все заложники все еще удерживаются ., открывает новую вкладкуХАМАС должен быть освобожден, добавив, что жители Газы нуждаются в «срочной и беспрепятственной доставке и распределении помощи».