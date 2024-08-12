Джаваншир Ахундов: Если Пезешкиан примет отставку, это сильно подорвет возможности иранского правительства

452 Просмотров

Внезапная отставка новоназначенного вице-президента Ирана Джавада Зарифа породила массу вопросов, которые указывают как на проблемность и сильную противоречивость политики ИРИ, так и на разочарования. Напомним, что Джавад Зариф, вероятно, рассчитывающий на радикальные изменения, остался недоволен новым составом команды, которую собирает вокруг себя президент Масуд Пезешкиан. Джавад Зариф, отметим, был назначен на эту должность 1 августа.

Комментируя данный вопрос Minval.az экс-посол Азербайджана в Иране Джаваншир Ахундов, указал на ряд причин такого шага Джавада Зарифа.

«Во-первых, необходимо выслушать его выступление на одном из иранских каналов. Он заявил, что нужно в корне менять внешнюю политику Ирана, особенно по части палестинского вопроса, и сослался на Конституцию ИРИ, где написано, что «мы должны защищать обездоленных». В то же время он сказал, что «мы не должны вместо палестинцев воевать с Израилем, – это неправильно». Также он сослался на позицию США и международного сообщества, которая на данный момент декларируется, особенно в ООН: на то, что там существует мощное антиизраильское движение, в частности в отношении правительства Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что Иран должен вписываться в международный тренд», – отметил Ахундов.

Но, по всей видимости, считает эксперт, причина не только в этом, потому Джавад Зариф ушел, не успев приступить к своим обязанностям. Ведь, как известно, его назначили вице-президентом по стратегическим вопросам: «Он должен был генерировать реформы в Иране, в первую очередь, во внешней политике. И если Масуд Пезешкиан примет его отставку, то это очень сильно подорвет возможности нового иранского правительства в плане проведения действенных, конструктивных реформ».

«И продолжая ранее высказанную мысль, отмечу, что одной из главных причин его отставки стало назначение на пост главы политбюро ХАМАС после убийства Исмаила Хании проиранского радикала Яхьи Синвара. И как вы уже отметили в самом начале, недовольство Джавада Зарифа вызвало то, что из 19 кандидатов в министры только 9 были представлены им», – заключил Джаваншир Ахундов.

Рамелла Ибрагимхалилова