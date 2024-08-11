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Военный эксперт: Курский фактор для ОДКБ

Военный эксперт: Курский фактор для ОДКБ

Военный эксперт Агиль Рустамзаде высказал в «Телеграме» свои соображения о возможном привлечении войск стран ОДКБ в связи с вторжением ВСУ в Курскую область. Minval приводит его мнение без сокращений.

Если прежде военные действия между Россией и Украиной можно было обходить с позиции ОДКБ, поскольку речь не шла о внешней агрессии в отношении одного из членов Организации, а вылазки РДК на территорию России считать не существенными эпизодами, то масштабное наступление ВСУ в Курской, а по некоторым данным, уже и Белгородской областях могут привести к активации мандата ОДКБ. В этой ситуации Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан могут оказаться в ситуации сложного выбора. Поскольку, Ереван уже официально бойкотирует Организацию, а Минск уже вовлечен в конфликт, хотя бы с точки зрения риторики и предоставления своей территории для прохода российских войск. По сути, заход ВСУ на территорию РФ и закрепление на ней относится к случаю прямо предусмотренного Уставом Организации Договора о коллективной безопасности.

С этой точки зрения Москва может испытать соблазн вовлечь в конфликт новые силы и страны, тем самым, отрывая союзников от Запада и тесно привязывая к себе. Это так же позволило бы расширить потенциальную политическую географию конфликта с войны между Россией и Украиной до блокового противостояния. И в этой ситуации привлечение коллективных сил может ограничиться охраной стратегических объектов, таких как военные аэродромы. Что, в случае атаки по ним, способно привести к жертвам среди военнослужащих третьих стран.

Однако это может стать для Кремля и серьезным имиджевым вызовом. Переход от «Киев за три дня» до обращения за помощью к союзникам безусловно ударит по престижу считавшейся ранее второй по мощи российской армии. Причем это существенно девальвирует авторитет российской армии и власти не только перед мировым сообществом, но и перед собственными гражданами. Что до сих пор явно не входило в планы Кремля.

С другой стороны, прямое вовлечение Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в конфликт способно поставить союзников под угрозу санкций, что так же является для России не самым желательным сценарием, поскольку может привести к ограничению возможностей для параллельного импорта.

Таким образом, Москва находится в ситуации не менее сложного выбора, чем могут оказаться Астана, Бишкек и Душанбе. Однако о возможном дрейфе ситуации в сторону развития нежелательного сценария можно будет судить по различного рода публичным сигналам, таким как телефонные консультации между лидерами государств, а так же активности генерального секретаря ОДКБ, Имангали Тасмагамбетова.

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