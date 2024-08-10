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Трое немецких спортсменов получили рвоту и диарею после заплыва в Сене

Трое немецких спортсменов получили рвоту и диарею после заплыва в Сене

Проблемы со здоровьем возникли сразу у трех из четырех немецких спортсменов, участвовавших в олимпийских соревнованиях по плаванию на открытой воде в Сене. Об этом сообщили агентству DPA в Олимпийской спортивной конфедерации Германии.

«Две немецкие пловчихи на открытой воде вчера получили амбулаторную помощь в связи с жалобами на тошноту, рвоту и диарею. Сегодня утром им снова значительно лучше», – отметили в НОК.

«Еще один пловец с похожими симптомами сейчас находится на лечении врачей мужской команды», – сообщили в конфедерации, не уточнив, о каких спортсменах идет речь.

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