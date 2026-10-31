На Кубке Азии по дзюдо среди молодежи в Аммане все представители сборной Азербайджана вошли в число призеров.
Как сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана, наша команда завоевала в общей сложности 5 медалей — 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. Гюльшан Гусейнова (48 килограммов) и Аян Алиева (63 кг) стали победителями турнира. Гюльгез Мусаева (48 кг) и Айтен Вердиева (57 кг) заняли вторые, а Чинара Садыгова (52 кг) — третье места.
Сборная Азербайджана завершила первый день соревнований на 1-й строчке среди девушек и на 2-й позиции в общекомандном зачете.