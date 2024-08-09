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ВМС КСИР получил 2654 новых ракеты и дроны (фото)

ВМС КСИР получил 2654 новых ракеты и дроны (фото)

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Персидском заливе получили 2654 единицы новых ракет, беспилотников и другие вооружения.

«Эти ракеты обладают новыми возможностями, включая улучшенную взрывоопасную боеголовку, которую невозможно отследить и контролировать. В море мы должны преградить путь к победе над врагами, чтобы мы могли установить свое господство над врагами в трудные времена», – сказал командующий КСИР Хосейн Салами.

ВМС КСИР также получили ракетные комплексы большой и средней дальности, разведывательные и ударные дроны, системы радиоэлектронной борьбы, морские радары и другие вооружения.

Отмечается, что ракеты предназначены для поражения кораблей класса эсминец и способны нанести большой урон цели при попадании.

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