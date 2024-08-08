Трамп намекнул на некомпетентность Камалы Харрис

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Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, отказывается общаться со СМИ, поскольку не знает, что отвечать на их вопросы из-за своей некомпетентности. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Камала отказывается давать интервью, потому что ее команда понимает, что она не способна отвечать на вопросы, как не был способен отвечать на вопросы [президент США Джо] Байден, только по другим причинам. Он был просто «потрепанный», а она просто некомпетентна», – написал он в Truth Social.