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Офис Зеленского впервые назвал цель операции ВСУ в Курской области

Офис Зеленского впервые назвал цель операции ВСУ в Курской области

Украина начала наступление в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, позитивно на переговоры будут влиять потери РФ территории, людей и техники, а продвижение ВСУ вглубь РФ будет «пугать» россиян и ухудшать их отношение к Владимиру Путину.

«Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспринимет как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить – только если они понимают, что война идет не по их сценарию», – заявил Подоляк в эфире телемарафона.

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