Хасрат Джафаров завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль (обновлено, фото, видео) |
Футболисты «Зиря» в добавленное время ушли от поражения в Хорватии (видео) |
Украинцы захватили еще 2 российских села (фото) |
Экс-посол Ирана: Армения ранее оккупировала территорию одной из соседних стран |
Зеленский: Россия должна чувствовать, что ею сделано |
СМИ: ВСУ получили приказ продвигаться на Курскую АЭС |
За выборами в Азербайджане будут следить сотни международных наблюдателей |
Опубликовано видео массовой сдачи в плен российских пограничников на КПП «Суджа» |
Минобороны России сделало новое заявление о боях в Курской области |
Главное Армия

С-400 могут интегрировать в турецкий «Железный купол»

С-400 могут интегрировать в турецкий "Железный купол"

Турция может интегрировать приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 в создаваемую систему ПВО «Железный купол» (Çelik Kubbe).

Об этом сообщает проправительственная газета Hürriyet.

По итогам заседания исполкома турецкого оборонпрома, которое состоялось 6 августа под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил телеканал TRT Haber, стало известно, что в Турции создается многоуровневая система противовоздушной обороны «Железный купол» с использованием искусственного интеллекта.

«ЗРК С-400 также могут быть включены в эту систему. Поскольку это наша национальная система, мы можем подключить к ней и С-400», – приводит издание высказывания аналитика по вопросам обороны и безопасности Турана Огуза.

Власти Турции ранее сообщали, что в «Железный купол» будут включены комплексы различного назначения отечественных разработок. По данным портала SavunmaSanayiST, специализирующегося на проблематике ВПК, турецкая система ПВО создается компанией Aselsan. Уже начаты тестовые испытания системы, в которую будут интегрированы в том числе такие комплексы ПВО, как Korkut, Hisar-A, Siper.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд.

Теги:
Из этой рубрики
Сирийские солдаты пострадали при ударе израильской авиации по Хомсу
Армия

Сирийские солдаты пострадали при ударе израильской авиации по Хомсу

2024/08/09, 00:59
Украина хочет бить ракетами ATACMS по авиабазам в России
Армия

Украина хочет бить ракетами ATACMS по авиабазам в России

2024/08/09, 00:35
ВСУ воюют в Курской области с «армянским батальоном»
Армия

ВСУ воюют в Курской области с «армянским батальоном»

2024/08/09, 00:03
Израиль нанес авиаудар по военному аэродрому в Сирии
Армия

Израиль нанес авиаудар по военному аэродрому в Сирии

2024/08/08, 23:05
Украинцы захватили еще 2 российских села (фото)
Армия

Украинцы захватили еще 2 российских села (фото)

2024/08/08, 21:49
Украинские войска окапываются в Курской области
Армия

Украинские войска окапываются в Курской области

2024/08/08, 21:11
ВСУ находятся в 30 км от Курской АЭС
Армия

ВСУ находятся в 30 км от Курской АЭС

2024/08/08, 20:12
СМИ: ВСУ получили приказ продвигаться на Курскую АЭС
Армия

СМИ: ВСУ получили приказ продвигаться на Курскую АЭС

2024/08/08, 19:10
У Зеленского заявили о полном контроле над станцией "Газпрома"
Армия

У Зеленского заявили о полном контроле над станцией «Газпрома»

2024/08/08, 18:27