Медведев призвал «дойти до Киева и продолжить продвигаться дальше»

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«Спецоперация» в Украине должна приобрести «открыто экстерриториальный характер», считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

Таким образом Медведев прокомментировал атаку украинских войск на Курскую область. По мнению замглавы Совбеза РФ, с этого момента «спецоперацию» нельзя рассматривать только как операцию по возвращению исторических территорий.

«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева», — написал он.

В заявлении подчеркивается, что российским войскам необходимо дойти до Киева и продолжить продвигаться дальше.

Как отметил Медведев, «спецоперацию» больше не стоит ограничивать «некими кем-то признаваемыми» границами Украины. Заместитель председателя СБ РФ уточнил, что боевые действия должны закончиться только тогда, когда власти страны посчитают это приемлемым.