Турция обратилась в Суд ООН по иску ЮАР против Израиля (обновлено)

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23:17 Международный суд ООН подтвердил, что Турция присоединилась к процессу, инициированному ЮАР против Израиля из-за операции в секторе Газа. Об этом говорится в пресс-релизе инстанции.

«Турция, ссылаясь на 63-ю статью Устава суда, подала в секретариат заявление о присоединении к делу о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа, инициированному ЮАР против Израиля», – говорится в документе.

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18:13 Турция обратилась с заявкой о присоединении к иску ЮАР, поданному против Израиля в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями в совершении геноцида в отношении жителей сектора Газа. Об этом сообщает «Анадолу».

Делегация, в составе посла Турции в Гааге Сельчука Унала, председателя Комиссии про правовым вопросам парламента Турции Джюнейта Юкселя, председателя Объединенного парламентского комитета Турция-ЕС Исмаила Эмраха Караеля и члена Конституционной комиссии парламента Кахита Озкана передала сегодня обращение в Секретариат Международного суда.

Таким образом, Турция стала седьмой по счету страной, вступившей в дело. До этого к иску присоединились Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина и Испания.