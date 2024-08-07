В связи с пропажей солдат в Лачинском районе двое военных получили сроки

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По уголовному делу, возбужденному в Военной прокуратуре Азербайджана по факту пропажи без вести 3 марта 2022 года на территории Лачинского района военнослужащих Мамедова Фарида Аждар оглу и Абдуллаева Фирдовси Маис оглу Бабаеву Тебризу Расим оглу предъявлено обвинение по статьям 329.2.1, 329.2.2-ci, 329.2.6 и 341.3, Хамашаеву Талеху Мохуббат оглу – по статье 341.3 УК АР, дело направлено в военный суд Физулинского района.

Об этом сообщил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

Приговором Физулинского военного суда от 22 сентября 2023 года Бабаев Тебриз Расим оглу и Хамашаев Талех Мохуббат оглу признаны виновными в совершении преступных деяний, предусмотренных вышеуказанными статьями, и приговорены к лишению свободы на различные сроки.