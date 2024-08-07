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Борец Хасрат Джафаров потерпел поражение в полуфинале Олимпиады (обновлено)

Борец Хасрат Джафаров потерпел поражение в полуфинале Олимпиады (обновлено)

20:34 В полуфинале Хасрат Джафаров проиграл представителю Украины Парвизу Насибову. Завтра его ждет схватка за «бронзу».

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16:01 Определился соперник азербайджанского борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова (67 кг) в полуфинале летних Олимпийских игр «Париж-2024», сообщает «Азертадж.

Им станет борец азербайджанского происхождения Парвиз Насибов, представляющий Украину. Поединок состоится сегодня в 20:15 по бакинскому времени. Отметим, что в 1/4 финала Джафаров встретился с молдавским спортсменом Валентином Петичем и вышел в полуфинал, победив соперника со счетом 3:1.

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