Иран пока никого не арестовал в связи с убийством Исмаила Хании

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Иран пока не произвел никаких арестов, связанных с предполагаемым убийством Израилем политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, заявили во вторник представители иранской судебной системы, сообщает «Аль Арабия» .

Лидер палестинской боевой группировки был убит в прошлую среду во время визита на церемонию приведения к присяге президента Ирана Масуда Пезешкиана. «Необходимые расследования» уже начались, и их результаты будут объявлены «как только расследование будет завершено», сказал представитель судебной системы Асгар Джахангир.

«До сегодняшнего дня никаких арестов в связи с этим делом не производилось», — сказал он, добавив, что в расследованиях участвовали иранские военные.

В субботу New York Times сообщила, что Иран арестовал более двух десятков человек, включая старших офицеров разведки, в связи с убийством Хании. Джахангир отверг утверждения о любых арестах, назвав их «слухами» и «ложью».

«Убийство Хании определенно встретит мужественный ответ со стороны Исламской Республики», — сказал он.