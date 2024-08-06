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Девять сотрудников ООН уволены за участие в нападении ХАМАС на Израиль

Девять сотрудников ООН уволены за участие в нападении ХАМАС на Израиль

Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) уволены, сообщает Sky News.

Сообщается, что эти сотрудники были уволены после расследования их участия в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября. Возможная причастность некоторых сотрудников БАПОР к нападению расследуется с января после заявлений Израиля. Служба внутреннего контроля ООН нашла достаточно доказательств потенциальной причастности девяти сотрудников БАПОР к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

В ответ на обвинения Израиля БАПОР опровергло какое-либо сотрудничество с ХАМАС и заявило, что более 200 его сотрудников погибли в результате войны Израиля в Газе. Напомним, ранее агентство уволило 12 сотрудников.

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