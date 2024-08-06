В рамках Дней Низами в Гяндже пройдет ряд мероприятий (видео)

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В Гяндже c 11 по 15 сентября пройдут Дни Низами, посвященные творчеству классика азербайджанской поэзии, одного из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейшего поэта-романтика в эпической литературе Низами Гянджеви (1141-1209), говорится в сообщении пресс-службы Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Дни Низами пройдут перед Мавзолеем великого поэта Низами Гянджеви при поддержке министерства культуры Азербайджана и исполнительной власти города Гянджа.

В рамках проекта будет организованы научная конференция, посвященная жизни и творчеству Низами Гянджеви, концертная программа «Вечер чтения», состоящая из стихов поэта, мугама и классических романсов, концерт танцевального коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, будет показана опера Афрасиаба Бадалбейли «Низами».

