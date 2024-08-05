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Кто из этнических армян может вернуться. Баку ответил Клаару

Кто из этнических армян может вернуться. Баку ответил Клаару

Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Васиф Алиев прокомментировал высказанные в интервью медиаресурсу JAM news заявления экс-спецпредставителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара о том, что возвращение «карабахских армян» является обязательством Азербайджана, возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, зависит от результатов азербайджано-армянского процесса нормализации и о том, что вопрос «карабахских армян» является особым случаем.

Заместитель пресс-секретаря в своем комментарии, в частности, отметил: «Рассмотрение экс-спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу, послом Европейского Союза в Узбекистане Тойво Клааром в качестве особого случая возвращение армян, добровольно мигрировавших из Карабахского региона Азербайджана в Армению и другие страны, и попытки обусловить право азербайджанцев, насильственно изгнанных с территории нынешней Армении, на возвращение недопустимо. Армения обязана создать соответствующие условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родные земли, и международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства.

Послу Тойво Клаару прекрасно известно, что несмотря на неоднократные обращения азербайджанской стороны к армянским жителям о том, чтобы они не покидали свои дома и вернулись, армянские жители не намерены возвращаться на суверенные азербайджанские территории. Азербайджанская сторона уважает намерение возвращения в Азербайджан только тех лиц армянского происхождения, которые уважают территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Тот факт, что накануне своего ухода с поста Тойво Клаар выступил со столь предвзятыми заявлениями, не относящимися к его компетенции, является, прежде всего, очередным ударом по репутации организации, которую он представляет».

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