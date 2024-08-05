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Уходящий Тойво Клаар сделал провокационное заявление

Уходящий Тойво Клаар сделал провокационное заявление

Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар в интервью JamNews заявил, что Азербайджан «обязуется обеспечить безопасное и достойное возвращение армян в Карабах».

«Европейский Союз очень ясно дал понять, что армяне Карабаха будут частью процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и что между Баку и ними пройдут прямые переговоры относительно их безопасного и достойного возвращения в родной регион.

Надеюсь, что страница вражды и насилия может быть наконец закрыта раз и навсегда на благо всего населения региона, в том числе и армян Карабаха. ЕС очень четко высказался по этому вопросу, и я также ожидаю, что армяне Нагорного Карабаха примут участие в процессе нормализации отношений и что между Баку и ними пройдут прямые переговоры о безопасном и достойном возвращении в свой родной регион. У Азербайджана есть обязательства в этом отношении, от которых, мне кажется, он не отказывается», — важно заявил Клаар.

Политолог Расим Мусабеков прокомментировал заявление Клаара, назвав его несбалансированным:

«Тойво Клаар, спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе, перед переходом на другую работу, сделал напоследок несбалансированные заявления в отношении карабахских армян. Среди более чем миллиона азербайджанцев и армян, пострадавших вследствие развязанного именно карабахскими армянами конфликта, Клаар особо отметил право последних на безопасное и достойное возвращение. Баку, по его мнению, обязан это обеспечить, а Ереван нет? Спрашивается, почему Клаар наделяет карабахских армян особыми правами? Разве ни они активно участвовали в развязывании кровавого конфликта? А как насчет ответственности за убийства, разграбление имущества и разрушение домов азербайджанцев, подвергнувшихся этническим чисткам? Ответственность, обязанности, признание прав и обеспечение безопасности может быть только взаимными. Те, кто это отрицают и жонглируют словами, могут идти лесом», — написал он в своем «Фейсбуке».

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