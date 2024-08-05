Полномасштабная война между Ираном и Израилем начнется в ближайшие 24 часа

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил коллегам по G7, что полномасштабная война между Ираном и Израилем может начаться уже сегодня, пишет портал Axios.

Блинкен инициировал телефонный разговор с коллегами по «семерке», чтобы попытаться оказать дипломатическое давление на Иран и Хезболлу и минимизировать силу их удара, который станет ответом на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Блинкен убежден, что Иран и Хезболла нанесут удар по еврейскому государству, однако неизвестно, каким конкретно будет этот шаг. Он отметил, что США предпринимают попытки ограничить эту атаку и смягчить возможный ответ Израиля.