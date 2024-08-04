Хуситы сбили американский дрон и ударили ракетами по кораблю в Аденском заливе

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Силы мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и нанесли удар баллистическими ракетами по судну Groton, которое находилось в Аденском заливе.

Беспилотник MQ-9 Reaper был сбит в небе над провинцией Саада, которую контролируют мятежники «Ансар Аллах», передает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что беспилотник был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Куб». Ракета сбила беспилотник, который к тому моменту находился в воздухе несколько часов.