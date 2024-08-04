Пентагон получил более двух сотен модернизированных ядерных боеприпасов

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Благодаря инвестициям, сделанных администрациями экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена, Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA, подчиняется Минэнерго США) смогло поставить более 200 модернизированных ядерных боеприпасов Пентагону в 2023 году, заявила глава организации Джилл Хруби. По ее словам, это самая крупная поставка с момента окончания холодной войны.

Хруби уверена, что это достижение должно помочь выровнять соотношение сил с Китаем и Россией. Хруби заявила, что Китай продемонстрировал способность совершенствовать свои системы доставки, включая развертывание гиперзвуковых ракет, быстрее, чем это делают США. «Если ситуация не поменяется, то Китай будет равным противником в ядерной сфере со значительной экономической мощью», — резюмировала она.

Хруби прогнозирует, что на фоне борьбы с изменением климата произойдет возрождение ядерной энергетики. При этом передовые ядерные реакторы, вероятно, будут использовать уран более высокого обогащения — и это бросит вызов текущему режиму ядерного нераспространения.