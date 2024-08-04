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Байден позабыл о дипломатии и огрызнулся на Нетаньяху

Байден позабыл о дипломатии и огрызнулся на Нетаньяху

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попросил «перестать нести чушь», когда речь пошла о состоянии переговоров с ХАМАС о перемирии. Об этом сообщает Channel 12.

Нетаньяху рассказал Байдену, что Израиль добивается прогресса в переговорах с палестинским движением, вскоре делегация направится для возобновления диалога.

«Хватит врать мне и нести чушь», – сказал в ответ Байден. Также он попросил не воспринимать помощь от США «как само собой разумеющееся».

Причиной перехода Байдена на «недипломатический язык» стало желание, чтобы Нетаньяху сдержал слово о готовности начать переговоры с ХАМАС и завершить конфликт в секторе Газа.

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