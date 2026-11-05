США намерены не только добиться прекращения конфликта в Украине, но и создать более широкую архитектуру безопасности, которая позволит предотвратить возобновление боевых действий. Об этом заявил спецпредставитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

По его словам, американские переговорщики под руководством Трампа активно взаимодействуют со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру.

«Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на создании более широкой архитектуры безопасности, необходимой для того, чтобы после прекращения боевых действий они никогда не возобновились», — написал Кушнер.

Он также выразил признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде за конструктивное взаимодействие с американской стороной и готовность искать пути урегулирования.

Между тем США продолжают усилия по возобновлению переговоров между Москвой и Киевом. Трёхстороннюю встречу на техническом уровне с участием России, Украины и США планируется провести 10–11 ноября в Абу-Даби.

Среди ключевых вопросов переговоров — прекращение огня, гарантии безопасности Украины, восстановление энергетической инфраструктуры и обмен пленными. Киев также настаивает на участии европейских стран в переговорном процессе.