Суд в Армении постановил арестовать на один месяц главу группы компаний «Ташир» и лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, ранее находившегося под домашним арестом. Об этом сообщают армянские СМИ.

В среду Карапетян был задержан и доставлен в Следственный комитет Армении.

Позже СК Армении заявил, что в результате действий Карапетяна и связанных с ним лиц компании «Электросети Армении» был причинён ущерб в размере 64,5 млрд драмов (около $177 млн).

По версии следствия, Карапетян и лица, действовавшие по его указаниям в 2016–2024 годах, подозреваются в превышении служебных полномочий в частном секторе, хищении имущества и отмывании денежных средств в особо крупном размере.

15 октября правительство Армении приняло решение признать 100% акций компании «Электрические сети Армении» (ЭСА), принадлежащих Карапетяну, объектом преобладающего общественного интереса.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее заявлял, что ЭСА перейдёт в государственную собственность, после чего её передадут в управление международной крупной компании или группе компаний.