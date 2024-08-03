Украинские силы затопили подводную лодку РФ в Крыму

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Силы обороны Украины успешно поразили и затопили подводную лодку «Ростов-на-Дону» в аннексированном Крыму, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага в Крыму», — говорится в сообщении.

Подтверждено, что подразделения ракетных войск и ВМС Украины повредили 4 пусковые установки ЗРК «Триумф» и затопили подводную лодку «Ростов-на-Дону» в порту Севастополя.

Подводная лодка Б-237 «Ростов-на-Дону» (класс Kilo по классификации НАТО) введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года и способна применять ракеты «Калибр». В сентябре 2023 года она уже получила повреждения от украинской ракетной атаки и проходила ремонт.

«Уничтожение «Ростов-на-Дону» доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских водах Черного моря», — отметил Генштаб ВСУ.