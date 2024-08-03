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Захарова высмеяла слова Макрона о «лице» Франции после открытия Олимпиады

Захарова высмеяла слова Макрона о "лице" Франции после открытия Олимпиады

Президенту Франции Эммануэлю Макрону виднее, какое именно у его страны «настоящее лицо», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова французского лидера о гордости за свою страну после скандальной церемонии открытия Олимпиады, сообщает РИА Новости.

Накануне Макрон, высказываясь о прошедшей церемонии открытия олимпийских игр в Париже, заявил, что «Франция продемонстрировала свое настоящее лицо» и он очень гордится «смелостью страны, которая сделала это с присущей ей художественной свободой».

«Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно», – резюмировала представитель российского МИД в своем Telegram-канале.

Ранее президент Франции осудил нападки на артистов и художественного руководителя церемонии Тома Жолли, сказав, что «возмущен и опечален» в связи с сообщениями об угрозах, поступающих в адрес его и артистов шоу. А прокуратура Парижа начала расследование в связи с угрозами в адрес Жолли.

В социальных сетях, где широко разошлись отдельные эпизоды церемонии открытия Олимпиады в Париже, среди прочего обсуждали и осуждали созданную им пародию с участием представителей ЛГБТ* на «Тайную вечерю» – всемирно известную картину художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изображающую Христа и его апостолов.

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