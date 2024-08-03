В Баку задержаны мошенники, обещавшие своим жертвам работу в Европе (видео)

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Задержаны мошенники, обманувшие более 100 человек обещаниями трудоустройства в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ходе расследования было установлено, что некоторое время назад Эршад Гулуев и Севиндж Асланова учредили ООО «Go Abroad» и начали размещать в соцсетях объявления о высокооплачиваемой работе в Германии, Нидерландах, Великобритании и других странах. Они обещали желающим трудоустроиться помощь с визами и работой, однако на деле просто обманывали граждан.

В результате жертвами мошенников стали около 100 человек, каждый из которых заплатил им от 1000 до 2000 манатов.

По фактам в следственном отделе Насиминского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Эршад Гулуев на время следствия находится под арестом, а в отношении Севиндж Аслановой избрана альтернативная мера пресечения.