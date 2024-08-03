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Разведка Британии: Потери россиян на фронте снизились

Разведка Британии: Потери россиян на фронте снизились

Май июнь и июль стали для российских войск самыми затратными по показателям уничтоженной живой силы, начиная с февраля 2022 года. Хотя потери российских оккупантов на фронте за предыдущие два месяца заметно снизились, в течение августа они превысят показатель в тысячу убитыми и ранеными в сутки.

С таким прогнозом выступило Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

«В среднем ежедневные российские потери (убитыми и ранеными) в Украине снизились в течение последних двух месяцев с высокого уровня в более 1262 в день в мае до 1140 в июле. Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми затратными для российских сил с февраля 2022 года», – сообщает разведка со ссылкой на отчеты Генерального штаба ВСУ.

По мнению разведки, сокращение среднесуточных потерь указывает на то, что российские силы закрепляют позиции в Харьковской области.

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