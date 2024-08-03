МИД Азербайджана призывает граждан страны как можно скорее покинуть Ливан |
КСИР рассказал, когда отомстит Израилю за смерть Хании |
Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность |
Пограничники задержали иракца на лодке (фото) |
Названо число пропавших без вести в результате армянской агрессии |
Украина нанесла удар по аэродрому в Ростовской области (видео) |
Французское издание: Правда из Ватикана всколыхнула армян |
Завершилось тушение пожара на корабле в Баку |
Прошло 2 года со дня операции «Возмездие» |
Главное Армия

Керим Велиев заявил о росте уровня профессионализма наших военнослужащих

Керим Велиев заявил о росте уровня профессионализма наших военнослужащих

Международные и совместные учения, в которых задействуются различные виды войск азербайджанской армии, способствуют росту уровня профессионализма азербайджанских военнослужащих.

Об этом сказал на заседании коллегии заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев. Информацию приводит Минобороны Азербайджана.

Он отметил, что выступил с широким докладом о мерах по повышению оперативных возможностей войск и командно-управленческих способностей штабов, а также мерах в инженерной, разведывательной и других сферах в первом полугодии текущего года, рассказал об успешных реформах в области строительства армии.

Теги:
Из этой рубрики
Министр: Боеготовность армии должна всегда быть на высшем уровне
Армия

Министр: Боеготовность армии должна всегда быть на высшем уровне

2024/08/03, 15:15
Керим Велиев заявил о росте уровня профессионализма наших военнослужащих
Армия

Керим Велиев заявил о росте уровня профессионализма наших военнослужащих

2024/08/03, 14:34
Азербайджанские военные проанализировали меры против армянских провокаций
Армия

Азербайджанские военные проанализировали меры против армянских провокаций

2024/08/03, 14:21
Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность
Армия

Гасанов: Армия всегда должна поддерживать свою боеготовность

2024/08/03, 14:11
Украина нанесла удар по аэродрому в Ростовской области (видео)
Армия

Украина нанесла удар по аэродрому в Ростовской области (видео)

2024/08/03, 11:50
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Белгородской области
Армия

Украинские дроны подожгли нефтебазу в Белгородской области

2024/08/03, 11:23
Прошло 2 года со дня операции «Возмездие»
Армия

Прошло 2 года со дня операции «Возмездие»

2024/08/03, 00:10
Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста
Армия

Буданов намекнул на подготовку к уничтожению Крымского моста

2024/08/02, 23:22
В агитролике мусульмане с именем Аллаха идут в бой за Россию (видео)
Армия

В агитролике мусульмане с именем Аллаха идут в бой за Россию (видео)

2024/08/02, 23:16