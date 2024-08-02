Франция призывает своих граждан срочно покинуть Иран

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Министерство иностранных дел Франции опубликовало в пятницу коммюнике с призывом к своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Иран на фоне повышенных рисков военной эскалации в регионе.

«В связи с повышенным риском военной эскалации в регионе, всем гражданам Франции, находящимся в Иране, настоятельно рекомендуется покинуть страну как можно скорее», – говорится в коммюнике, передает РИА Новости.

Власти также напомнили, что гражданам Франции изначально рекомендуется воздерживаться от поездок в эту страну.

Накануне министерство из тех же соображений призвало воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и на палестинские территории.