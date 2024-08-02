Президент Латвии требует ограничить участие Венгрии в Шенгенской зоне

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Если Венгрия не отменит визовые послабления для россиян, то Евросоюзу придётся ограничить участие Будапешта в Шенгенской зоне. С таким заявлением выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в беседе с порталом rus.lsm.lv. Однако, отметил он, говорить об исключении республики из ЕС и НАТО было бы слишком наивно.

«Соответствующего механизма не существует. Но ограничение участия Венгрии в Шенгенской зоне в том случае, если её политика не изменится, — одно из важнейших средств, над которым Латвии и другим странам придётся работать», — говорит президент.

Согласно заявлениям Ринкевичса, профильные ведомства Латвии уже подали обращения в институты ЕС, чтобы принудить Венгрию соблюдать антироссийские правила, и «работа уже началась».