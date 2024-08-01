Коцоев посвятил свою олимпийскую победу Азербайджану (видео)

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Член сборной Азербайджана по дзюдо Зелим Коцоев (100 кг) высказался о своей победе на Олимпиаде в Париже.

«В первую очередь хочу поздравить Азербайджан второй золотой наградой. Знаю, что меня многие поддерживают и болеют. Это медаль для них, для семьи и страны, которая меня поддерживали. Невозможно описать победу, я очень рад.

С Хидаятом Гейдаровым у нас хорошая связь, мы вместе тренируемся и поддерживаем друг друга. Когда он выиграл золото, я был рад. Это была мотивация для меня. Он мне сказал, чтобы я вышел на татами и сделал то, что могу», – отметил Коцоев в интервью ITV.

«Спасибо моему тренеру Эльхану Мамедову и наставнику сборной Рихарду Траутману, после приезда которого я сильно прибавил. Спасибо президенту нашей федерации, который поддерживает нас. Это сильно мотивирует.

Посвящаю победу Азербайджану и тем, кто меня поддерживают. Особенную мотивацию я получил в тот момент, когда президент страны позвонил Хидаяту и поздравил его», – сказал наш дзюдоист.

