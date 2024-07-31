Счетная палата обратится в Генпрокуратуру в связи с Naxçıvan TV

187 Просмотров

Счетная палата обратится в Генеральную прокуратуру в связи с ЗАО «Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики».

Согласно информации, в ведомстве состоялось очередное заседание коллегии, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, среди них были и нарушения, связанные с использованием государственного имущества в ЗАО «Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики». Учитывая возможные признаки преступного состава в многочисленных нарушениях закона, принято решение направить соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру.