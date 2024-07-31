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Дания передумала сотрудничать с Грузией в военной сфере

Дания передумала сотрудничать с Грузией в военной сфере

Дания приостановила четырехлетнее военное сотрудничество с Грузией, бюджет которой составил примерно 71,5 миллиона датских крон (около 10 млн евро). Об этом стало известно из письма МИД Дании, которое было отправлено депутату от оппозиции Теони Акубардиа в ответ на ее вопросы, передает Грузия Online.

Отмечается, что в соответствии с решением Совета Евросоюза в июне 2024 года, а также после прекращения предоставления помощи Грузии Фондом мира Евросоюза Дания решила рассмотреть возможность полного пересмотра двусторонней помощи правительства Грузии.

В письме МИД отмечается, что на то время, пока будет идти проверка, Дания приостановит запланированные мероприятия и новую программную поддержку правительства Грузии.

Дания призывает правительство Грузии вернуться на евроатлантический путь и придерживаться повестки дня реформ ЕС, что является основой крепких двусторонних связей между Данией и Грузией.

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