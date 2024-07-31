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Главное Общество

В Гяндже утонула девушка-попрошайка

В Гяндже утонула девушка-попрошайка

В Гяндже в одноименной реке обнаружено тело молодой девушки.

Согласно информации пресс-службы МВД, 30 июля около 18:00 в полицию поступила информация об обнаружении тела девушки на участке реки Гянджачай, проходящем через центр города.

Было установлено, что тело, на котором при первичном осмотре не было обнаружено следов насильственной смерти, принадлежит жительнице Евлаха Ф. Амираслановой, 2007 года рождения. Труп передан на экспертизу.

По предварительной версии, девушка попрошайничала в Гяндже. Утверждается, что двумя днями ранее на фоне наблюдавшегося повышения уровня реки после проливных дождей она упала в воду и утонула.

По факту ведется расследование.

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