В Баку отметили день армии Китая (фото)

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Прием по случаю 97-й годовщины со дня образования Народно-освободительной армии Китая был организован во вторник в Баку.

Сначала были исполнены государственные гимны Азербайджана и Китая.

Выступивший на мероприятии военный атташе посольства Китая в Азербайджане полковник Ван Лэй рассказал о создании китайской армии и проводимой государством работе по ее укреплению, сообщает «Азертадж».

«Подобные мероприятия – прекрасная возможность для демонстрации дружбы и обмена опытом между Китаем и Азербайджаном. Дружественные отношения между нашими странами насчитывают многовековую историю. Эти отношения, начало которым было положено 2 тысячи лет назад, обусловлены историческим Шелковым путем», – сказал военный атташе.

Отметив особую роль глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Китаем, Ван Лэй подчеркнул, что в нынешнее время все страны так или иначе взаимозависимы и тесно связаны друг с другом, и обратил внимание на тот факт, что на фоне нынешней сложной ситуации председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость применения современной техники для повышения боеспособности армии.

По его словам, освободительная армия Китая своей героической борьбой за существование, независимость, свободу народов, региональную стабильность и установление мира во всем мире сыграла важную роль в защите национального суверенитета, обеспечении безопасности и поддержании стабильности в мире.

Говоря о том, что 97 лет китайская армия оказывает серьезную поддержку благополучию, безопасности и суверенитету страны, Ван Лэй констатировал, что Китай проводит активную оборонительную политику. «Китайский народ славится своим миролюбием. Китайское государство привержено мирному пути развития и всегда проводило политику, основанную на активной обороне. Вооруженные силы Китая достойно выполняют поставленные перед ними задачи, принимают практические меры по укреплению мира во всем мире. Народно-освободительная армия Китая действует уверенно и решительно», – добавил полковник.

Дипломат заявил, что сотрудничество между Вооруженными силами Китая и Азербайджана принесет пользу обоим народам. «Международное и региональное взаимодействие между нашими странами развивается. Мы уверены, что совместными усилиями вооруженных сил двух стран под могучим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Ильхама Алиева обе стороны добьются более эффективных результатов в области диалога, стратегических консультаций и практического сотрудничества. Углубление дружбы и сотрудничества между Вооруженными силами Китая и Азербайджана полностью отвечает интересам обоих государств и, несомненно, принесет пользу нашим народам», – подчеркнул военный атташе.