Экс-вратарь «Карабаха» отметил преимущество Баку перед Москвой

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Экс-вратарь агдамского «Карабаха» и сборной России по футболу Андрей Лунев, выступающий сейчас в московском «Динамо,» сравнил между собой Москву и Баку.

В частности, по его словам, российская столица сильно изменилась за время его отсутствия.

«Здесь красиво и много народу, хотя и до этого было. С момента моего отъезда появилось больше дорожных развязок. Особенно поменялось метро. Смотрю на него и не могу узнать. В Москве все круто», – цитирует Лунева Sports.ru.

В то же время у Баку перед Москвой, по мнению российского вратаря, есть одно неоспоримое преимущество, которое российская столица, по крайне мере традиционным способом, заполучить не сможет.

«Москва в топах городов, поэтому не совсем корректно сравнивать ее с Баку. Столица Азербайджана по-своему хороша. Там есть все необходимое для жизни. В Баку здорово и приятный климат. А еще есть море. В Москве, к сожалению, его нет», – указал голкипер.