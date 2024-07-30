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Армения хочет наращивать оборонное сотрудничество с Польшей

Армения хочет наращивать оборонное сотрудничество с Польшей

30 июля заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян принял временного поверенного в делах Польши в Армении Марцина Ружецкого, завершающего свою миссию в Армении военного атташе полковника Войчеха Вишневского и новоназначенного военного атташе полковника Ярслава Олешкевича. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Арман Саркисян поздравил Ярслава Олешкевича с вступлением в должность и пожелал плодотворной работы, а полковника Вишневского поблагодарил за совместную работу и сотрудничество. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся перспектив сотрудничества между Арменией и Польшей в сфере обороны.

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