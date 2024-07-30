«Реформы» в армянской армии: Солдат засыпает на посту, офицер его оскорбляет, затем солдат убивает офицера

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Следственный комитет Армении обнародовал обстоятельства и мотив убийства военнослужащего Карена Карапетяна.

Как сообщается, 9 января 2024 года, около 05:00, лейтенант Карапетян оскорбил сослуживца Н.Х. Карапетяна за засыпание на посту. В отместку Н.Х. Карапетян около 06:00, вернувшись в блиндаж, зарядил автомат и убил лежащего офицера, произведя одиночный выстрел, а затем выпустил очередь. Н.Х. Карапетяну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 155 УК РА (убийство), он арестован. Предварительное следствие завершено, материалы направлены прокурору.