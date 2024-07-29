Ракеты, снаряды и многое другое. США предоставят Украине два пакета военной помощи

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США выделили Украине новый пакет вооружений, в который вошли противоракеты, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в очередной пакет помощи, «объем которого [составит] до $200 млн», войдут «перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов».

При этом в Пентагоне уточнили, что для Украины анонсировали два пакета военной помощи. Один из них – стоимостью 200 млн долларов, а другой – 1,5 млрд долларов.

В рамках пакетов Украина получит:

боеприпасы для NASAMS;

боеприпасы для ПВО малой и средней дальности;

ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;

оборудование для радиоэлектронной борьбы;

боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм минометные снаряды;

высокоточные авиационные боеприпасы;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие;

взрывчатые вещества, оборудование и боеприпасы для сноса;

системы защищенной связи;

коммерческие услуги по спутниковой съемке;

запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.