Ракеты, снаряды и многое другое. США предоставят Украине два пакета военной помощи

США выделили Украине новый пакет вооружений, в который вошли противоракеты, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, в очередной пакет помощи, «объем которого [составит] до $200 млн», войдут «перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов».
При этом в Пентагоне уточнили, что для Украины анонсировали два пакета военной помощи. Один из них – стоимостью 200 млн долларов, а другой – 1,5 млрд долларов.
В рамках пакетов Украина получит:
боеприпасы для NASAMS;
боеприпасы для ПВО малой и средней дальности;
ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
оборудование для радиоэлектронной борьбы;
боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
120-мм минометные снаряды;
высокоточные авиационные боеприпасы;
ракеты с оптическим наведением (TOW);
противотанковые системы Javelin и AT-4;
стрелковое оружие;
взрывчатые вещества, оборудование и боеприпасы для сноса;
системы защищенной связи;
коммерческие услуги по спутниковой съемке;
запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.