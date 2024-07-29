В Германии не боятся «ракетных угроз» Путина

97 Просмотров

Немецкие власти «приняли к сведению» заявление президента Владимира Путина об ответе на развертывание в Германии американских высокоточных ракет, заявила заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиане Хоффманн, передает Süddeutsche Zeitung.

«Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами, и мы должны создать это сдерживание», — заявила она.

Накануне, 28 июля, в ходе празднования Дня военно-морского флота (ВМФ) Путин сказал, что Москва при размещении на немецкой территории ракет США может отказаться от «одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск» ВМФ.

В немецком МИДе заявили, что Берлин «не запугают такие заявления». В Минобороны страны отметили, что Россия разместила в Калининградской области ракеты «Искандер» (дальность 500 км), которые могут нести ядерное оружие, и способна атаковать немецкие города своим оружием средней дальности, потому Германия должна предпринять ответные меры по сдерживанию