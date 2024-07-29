У границ Азербайджана зафиксировали первый случай смерти от лихорадки денге

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По меньшей мере один человек умер от последствий заболевания вирусом денге в Иране с 21 марта 2024 года. Об этом сообщается в докладе центра реагирования на инфекционные заболевания Минздрава исламской республики.

По его информации, всего в стране с марта зарегистрировано 152 случая заражения лихорадкой денге. За исключением одного человека, все заболевшие – граждане Ирана, из них 130 незадолго до получения положительного теста на наличие инфекции путешествовали в Объединенные Арабские Эмираты, 7 – в Пакистан, 12 не покидали пределов исламской республики.

По данным ведомства, комары – переносчики заболевания Aedes aegypti и Aedes albopictus распространены в южных иранских провинциях Бушер, Систан и Белуджистан, Фарс и Хормозган и в северных Ардебиль, Гилян и Мазандеран.

22 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как высокий риск дальнейшего распространения лихорадки денге в Иране.