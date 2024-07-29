«Азерпочт» выпустил марки в честь Олимпиады в Париже (фото)

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ООО «Азерпочт», подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовые марки «Летние Олимпийские игры 2024» по случаю открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает министерство, на марке изображены символы видов спорта летней Олимпиады.

Особое внимание уделено использованным в дизайне цветовым оттенкам, соответствующим цветам единой спортивной формы азербайджанских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года.

Изображения на почтовой марке принадлежат художнику-дизайнеру Орхану Гараеву.

Помимо марки также выпущено 200 конвертов «Первый день».